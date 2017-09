Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













ACH JA. Vandaag al weer Zaterdag,de week gaat hard.

Bob van 6 jaar heeft een baby broertje in de box liggen en kijkt er nogal ongerust naar en vraagt aan zijn moeder""Als 'baby nou groter wordt,mag hij toch zeker wel in een grotere kooi?'" Mooie dag gewenst.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 09 sep 2017 om 09:49



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 09 sep 2017 09:54

Heb een fijne, niet te natte dag.

Och, gossie!Heb een fijne, niet te natte dag.



Bette 09 sep 2017 10:07

,Maar joh,laten we maar blij zijn met onze buitjes. Als je die ellende ziet op de eilanden Sint Maarten etc,dan mogen we niet klagen.

Goeiemorgen Hehety. Ja,nat zal hij wel worden,deze dag.,Maar joh,laten we maar blij zijn met onze buitjes. Als je die ellende ziet op de eilanden Sint Maarten etc,dan mogen we niet klagen.















Petra1951 09 sep 2017 10:27 Ach wat een zorgen om zijn kleine broertje. Ik ga zo zwemmen, over één week gaat het zwembad weer dicht. Fijne dag nog, Groeten Petra





Marynote 09 sep 2017 10:29 Ik ga m'n lakens verschonen. Heb ik in elk geval niet het idee dat ik in een kooiker lig

Ik ga m'n lakens verschonen. Heb ik in elk geval niet het idee dat ik in een kooiker lig