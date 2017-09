Safari Fuerteventura Ik heb mijn laatste artikel op weblog geschreven over Fuerteventura waar het elke dag 26 graden was. Drie dagen voordat we weer naar Nederland gingen, deden we een Safari in een patrouillewagen over het rode Mars landschap. Een krater met een weggeblazen wand van 100 bij 100 was het domein inmiddels van eekhoorns. zie verder mijn weblog. Dit was onze laatste 30 dagen trip, want voortaan gaan we maximaal 14 dagen op pad.