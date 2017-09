Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Naar mijn oma's voorbeeld.. Als ik vroeger mijn oma belde en wat klaagde over het slechte weer, placht ze opgewekt zoiets te zeggen als: "Kom op meid, haal gezellig een gebakje bij de koffie en dan ga je daar lekker van genieten in je droge warme huiskamer".

Mijn oma indachtig heb ik vandaag besloten om een ouderwetse kippensoep te maken. Alle tijd, nu ik noodgedwongen binnen zit. Geen gedoe met blikjes en pakjes, maar een echte bouillon trekken van kippenbouten en véél verse groenten en kruiden (waarvan een deel uit eigen tuin) . Inmiddels vult het huis zich met heerlijke geuren van de soep die nog een paar uurtjes moet pruttelen.Ik betrapte me erop dat ik net neuriënd door het huis liep. Bedankt oma.









Door WillemijnF Toegevoegd op 09 sep 2017 om 14:01



WillemijnF toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.