Kan het nog vroeger Het was dit weekend wel heel gek zo vroeg als de avond inviel.

Vanavond had ik om kwart over 7 al een lamp aan.Vind het niet leuk.

Het lijkt dan zo snel nacht.beetje schemeren vind ik prettig maar zo meteen donker .Ik heb even naar millieonen slag gekeken.Wat nememn ze een risico en gauw tevreden zijn ze niet.Ze ha 169duizend euro uiteindelijk.Wat een geld.Ik denk dat ik er al eerder zou zijn uitgestapt.een ton is ook heel aardig om in 2uurtjes te verdienen.vanavond begint een nieuwe seriemeisje van lichte zeden zal wel veel bekijks terkken denk ik Is altijd wel spannend.hebben jullie al geld overgemaakt voor Sint maarten.

Hetis een vreselijke ramp.het lijkt echt wel het einde der tijden De halve wereld licht in puin We boffen hier toch maar.WEns jullie het beste Lieve groet Evita75.