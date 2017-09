Zoeken oma/opa en een tante/oom voor ons kindje. Voor onze lieve kindje, zoeken wij een tante/oom en opa/opa, onze familie hebben er helaas geen tijd voor, en we hopen op deze manier wel iemand mogen vinden die het echt met veel plezier doet, en misschien we ook wel iets voor elkaar betekenen!!. We zien graag jullie reactie tegemoet.

We komen we uit Brabant, maar een uutje rijden dat vinden we echt niet erg. Als het maar klikt.

Je mag ons mailen annelies_30@hotmail.com





