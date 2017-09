Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Eigenheimers Onze twee katers zijn echte eigenheimers. Poezen staan daar trouwens om bekend. Nou eenden ook, want die vinden dat het hun territorium is en niet van de mens. Ze waren niet echt van het asfalt weg te krijgen, ondanks onze toch forse auto toeter. Marlika moest er uit om ze vriendelijk te verzoeken 'voor den donder' van de autoweg af te gaan. In dat dorp liep eerst een paard 100 meter op haar gemak voor ons en het boertje van de eenden was ook niet erg behulpzaam.

Gelijk hebben ze, die stadse indringers ook.













Door Ofsen Toegevoegd op 11 sep 2017 om 12:11



Petra1951 11 sep 2017 12:15

Leuk René en dieren mogen toch op hun gemak over steken.



Aad1leu 11 sep 2017 12:19 Hebben geen haast zoals de meeste mensen.

Alles lekker waggelend op hun gemak.....

Vind het nooit erg om daar even voor stil te staan.