Een merel in de tuin https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-merels-en-usutu

We lezen de laatste tijd berichten over de "merelziekte". We hebben inderdaad de laatste weken geen merel meer gezien en gehoord.

Tot er vanmorgen weer een merelvrouwtje door de tuin huppelde.

Hopelijk is ze niet ziek en komt ze regelmatig weer appeltjes eten. Vragen en antwoorden over Merels en Usutu | Sovon.nl Recent veel vragen over Merels en het Usutuvirus. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-merels-en-usutu







Door Jembee Toegevoegd op 12 sep 2017 om 09:24



Reacties Van leden

Bette 12 sep 2017 09:29 Ja,dat vind ik echt vreselijk. Ik had hier vlak bij zo,n meelr die zo tegen de avond of s morgens prachtig zong,maar die hoor ik niet meer,gelukkig dat jullie er een in de tuin hebben.