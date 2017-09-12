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KREEG VANMORGEN DE KRANT TROUW VAN 6 SEPTEMBER MET KONIGIN MAXIMA TIJDENS HAAR BEZOEK AAN DE JESSEHOF IN DELFT MET OP DE ACHTERGROND MIJN EXPOSITIE DIE ZATERDAG 16 SEPTEMBER TUSSEN 10.00 UUR EN 12.00 UUR WORDT AFGESLOTEN. IEDEREEN KAN ZATERDAG IN DIE TIJD EEN SCHILDERIJ VAN DE EXPOSITE AANSCHAFFEN VOOR 50,00 EURO CONTANT. DE KOFFIE STAAT KLAAR, KOMT U EVEN LANGS?