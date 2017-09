Laatste Blue Diamond overleden Riem de Wolf van het duo the Blue Diamonds is op 74-jarige leeftijd overleden.

Ze werden vanaf de jaren 60 heel bekend door Oh Carol - Ramona en Little Ship. Van Romona werden 7 miljoen platen verkocht.





Na de dood van zijn broer in 2000 bleef De Wolf muziek maken. Ook trad hij op met zijn zoon onder de naam The New Diamonds. Vorige week kreeg Rien de Wolff een hersenbloeding, was aanspreekbaar maar enige dagen daarna overleed hij plotseling.





foto's wikepedia.