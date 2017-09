Reacties Van leden

Corn1948 14 sep 2017 14:32 Nou daar ben je klaar mee! een ongeluk zit in een klein hoekje! Beterschap



Hehety 14 sep 2017 14:35

Alle gekheid op een stokje. Je zit er toch maar mee.

Dat is dan toch weer een geluk bij een ongeluk dat je wél puzzels kunt maken!















Petra1951 14 sep 2017 15:04

Zo kun je zien dat er gauw iets kan gebeuren. Beterschap en je kunt hier altijd lezen.