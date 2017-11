Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Vraag Als ik een puzel wil gaan maken komen er links altijd 3 plaatjes van andere puzzels, zodat de hele ruimte niet te gebruiken is.

Is dit bij iedereen zo ? en is er vanaf te komen?

Zie graag jullie reactie.



Door Jdonders Toegevoegd op 12 nov 2017 om 15:09



Nana 12 nov 2017 15:34 Ja dat klopt dat die 3 plaatjes in beeld zijn,verwijderen kun je ze niet.

Maar je kunt bij het puzzelen met het wieltje van je muis,

In en uit scrollen voor het beste beeld,zodat je bv,

je puzzelstukjes iets kleiner worden en je meer plaats hebt.

Hopelijk heb je daar iets aan!

Puzzel ze!



Zou ook fijn zijn Jdonders,als je op onze reactie,s reageerde.

of je wat aan de reactie,s op je vraag gehad hebt.

Anders hoeven we niet op vragen te reageren he.





Hehety 12 nov 2017 15:53 Ook bij mijn puzzel, Jos?

Als ik niet ingelogd ben en naar puzzels recent ga zie ik drie puzzels op een rij. Als ik een puzzel aantik alleen de puzzel die ik aangetikt heb.

Ik heb het wel over Jigidi.

















Marynote 12 nov 2017 19:24

Nee,kan je er niet mee helpen Jos.Hopelijk zijn de antwoorden van deze 2 dames goed genoeg voor je



Jdonders 13 nov 2017 12:09 Hartelijk dank aan de 3 dames die reageerden op mijn puzzelvraag.



Ja Hetty ook bij jou. Zal eens proberen alleen op de puzze lte drukken.