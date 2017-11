Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Maandag De nieuwe week is weer begonnen, het is MAANDAG

De zon schijnt hier en er zijn veel vogels te zien en te horen.

Kortom, prachtig begin van de nieuwe week.

Ik ben zeer tevreden in elk geval



Mensen: een hele fijne week allemaal.



Door Kapak63 Toegevoegd op 13 nov 2017 om 09:41



Kapak63 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 13 nov 2017 10:29

Voor jou ook een fijne dag gewenst.

Bette.

Nou Kapak,opgewekt ben je in elk geval,dat is toch een pluspunt.Voor jou ook een fijne dag gewenst.Bette.



Briesje 13 nov 2017 10:46

Positief in het leven staan, dat is mij ook op het lijf geschreven!

Straks naar buiten, weer of geen weer ik word daar altijd vrolijk van, jij ook?

Fijne dag!

Kapak zo is het helemaal!Positief in het leven staan, dat is mij ook op het lijf geschreven!Straks naar buiten, weer of geen weer ik word daar altijd vrolijk van, jij ook?Fijne dag!















Kapak63 13 nov 2017 10:48

Ook ik ga er altijd even uit hoor Briesje, heerlijk een frisse neus halen, wandelen/fietsen... zalig is dat. Ook als het regent, ben nog nooit gesmolten hoor

Ja Bette, ik word daar ook echt opgewekt van, van de mooie fluitconcerten van de vogels hier, het zonnetje, de mooie herfstkleuren...

Heerlijk toch?





Goedemorgen Bette en Briesje, mijn idee, positief zijn doet veel met je, ik vind dat heerlijk.Ook ik ga er altijd even uit hoor Briesje, heerlijk een frisse neus halen, wandelen/fietsen... zalig is dat. Ook als het regent, ben nog nooit gesmolten hoorJa Bette, ik word daar ook echt opgewekt van, van de mooie fluitconcerten van de vogels hier, het zonnetje, de mooie herfstkleuren...Heerlijk toch?



Elly01 13 nov 2017 11:02 Ik geniet ook van deze dag straks heerlijk wandelen met hondje .

















Kapak63 13 nov 2017 11:19

Geniet ervan.

Fijn Elly, het is er prachtig weer voor. En hondlief is ook blijGeniet ervan.



Bette 13 nov 2017 11:36

Zeker Kapak,maar je moet het wel zien en horen he?















Kapak63 13 nov 2017 12:43

Zit er bij mij gelukkig wel in

Net een stukje wezen fietsen, was echt lekker.

Plus meteen nog wat boodschappen gedaan.

Heb m'n portie buitenlucht alvast weer 'te pakken'

Klopt hoor Bette.Zit er bij mij gelukkig wel inNet een stukje wezen fietsen, was echt lekker.Plus meteen nog wat boodschappen gedaan.Heb m'n portie buitenlucht alvast weer 'te pakken'



Hehety 13 nov 2017 14:30 Ik kan er zeker van genieten en achter het glas is het zonnetje lekker warm. Buiten wel een warme jas en wanten aan doen.

Fijne dag!

















Kapak63 13 nov 2017 14:36 Maar zo achter het raam is het heerlijk inderdaad, zo in het zonnetje!!

Op kou kun je je gelukkig kleden Hehety!Maar zo achter het raam is het heerlijk inderdaad, zo in het zonnetje!!