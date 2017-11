Tien jarig Sous-Terre houdt blik gericht op de toekomst Op 19 november bestaat Sous-Terre 10 jaar. Voor haar vestiging in Aalsmeer komt ze in 2018 met een nieuw initiatief: het ‘ Flower Art Museum ‘. De bloem in de kunst staat daarin centraal.

Directeur Nol de Groot zegt daarover: ''Het is eigenlijk wonderlijk dat er niet veel eerder een museum is geopend dat speciale aandacht besteed aan de schoonheid van de Bloem. In een gemeente als Aalsmeer, al eeuwen het centrum van de bloemen cultuur, past een Flower Art Museum natuurlijk bij uitstek. Onze galerie leent zich wat ruimte en de omgeving betreft uitstekend hiervoor. Een bezoek aan onze galerie met Flower Art Museum , wordt daarmee nog meer de moeite waard."

Galerie Sous-Terre Aalsmeer is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 en is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.uur en op afspraak.

http://www.galerie-sous-terre.nl 0297-364400









