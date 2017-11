Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Rigoreuze stap op de 13e heb vandaag mijn 7 jaar oude auto weggedaan.





Ik reed te weinig km, slecht ca. een paar 100 p.jaar en de kosten





waren weer omhoog gegaan.





autoverzekering plus 12%





de auto staat niet in een garage maar buiten, en met de komende winter op het oog, sneeuw en ijzel doet er dan ook geen goed aan.,





Tevens was er weer iets stuk gegaan, de schakelaar van de dash board verlichting.nou ja dat waren de kosten nou niet, 170 euro











ik heb weinig kennissen buien mijn regio , ook geen familie, dus als ik persť





ergens heen moet neem ik wel de regio taxi fo de valys





Adieu mn trouwe beestje









Door Nw.Geintje Toegevoegd op 13 nov 2017 om 15:31



Briesje 13 nov 2017 16:12 Dat was vast wel even slikken.

Ik vind dat je een verstandig besluit genomen hebt.

En voor het geld dat je nu bespaard kun je in noodgevallen ook een gewone taxi nemen.