Mijn Brein fopt me. Ik zie tegen de avond dat het buiten heel erg licht is geworden. Als ik door de schuifdeuren van het balkon kijk, zie ik links een felle gloed. Allemachtig denkt mijn brein, de flat van de ouders van een BN'er staat in brand. Rechts in mijn ooghoek is het nog feller. Ik kijk. De zon is heel erg krachtig en zet wolken in volle gloed, die weerkaatsten de lichten onze kant op. Ik kijk nog eens goed naar de flat. Gelukkig, mijn brein heeft alarm geslagen, maar niet terecht. Het is de zon die haar stralen op de flat weerkaatsen.









Door Ofsen Toegevoegd op 14 nov 2017 om 11:16



Reacties Van leden

Bette 14 nov 2017 12:19

net of de flat in brand staat.

Wat een mooie foto René en ja,het ziet er beangstigend uit,net of de flat in brand staat.



Hehety 14 nov 2017 15:20

Het lijkt ook net echt. Heel goed vast kunnen leggen.