Spectaculaire lichtshow Rijksmuseum van Oudheden Leiden Waanzinnig mooi vind ik de lichtshow van de Romeinse Tempel in Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deze vormt de aftrap naar de feestelijke activiteiten in 2018 rond het 200-jarig jubileum van dit museum.

De lichtshow duurt vier minuten en is voortaan dagelijks te zien om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Dit jubileumproject is gerealiseerd dankzij een extra bijdrage van de BankGiro Loterij







http://www.rmo.nl/



