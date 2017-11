Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Foto`s maken Beste lezers,



Daar ik heel graag foto`s maak en dit met de mobiele telefoon doe of gewone fotocamera wil ik eigenlijk met een echte fotokamera gaan werken ...maar als beginneling weet ik niet waar ik op moet letten als ik een foto camera koop....

Nu hoop ik dat er onder de lezers iemand is die mij een beetje weg wijs kan maken..



Met vriendelijke groet,

Magda.



Door Magdalena1949 Toegevoegd op 14 nov 2017 om 21:38



Magdalena1949 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Douwe 15 nov 2017 00:09 Op het forum bij "welterusten ... " wordt op pagina 1901 een hele mooie set van Nikon aangeboden, hele goede kwaliteit.