LIESBETH LIST. Gisteravond genoten van de musical ""Liesbeth"".Reneé'van Wegberg speelde en zong haar rol prachtig en ook de anderen hadden fantastische stemmen. Het verhaal is misschien wat aangedikt,maar er is ook nogal wat gebeurd in haar leven.Prachtige teksten hebben de meeste liedjes. fIJNE DAG. BETTE,.



Door Bette Toegevoegd op 15 nov 2017 om 09:17



Reacties Van leden

Corn1948 15 nov 2017 10:26 Bette als je er van genoten heb,dan was het geen weggegooid geld! was het in de doelen?,ik zelf ben niet niet zo,n fan van liesbeth.





fijne dag verder cor





Bette 15 nov 2017 10:56 Nee Corn,het was in het oude Luxor en degene die Ramses speelde was ook heel goed en zong zijn liedjes prachtig,maarja,de echte Ramses had toch iets dat slecht na te spelen valt.

Bette.