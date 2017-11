Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Ik kan dat niet tegenspreken puzzel Gezien we nu allemaal in een mineur zitten omdat we niet meer op de normale plaatjes kunnen maken. Weet.











https://www.jigidi.com/solve.php?id=UW129JBO





https://www.jigidi.com/solve.php?id=UW129JBO







Door Hehety Toegevoegd op 15 nov 2017 om 10:35



Briesje 15 nov 2017 12:02

Zo is het maar net Hehety, maar ik heb dan toch nog altijd liever een bokbiertje dan zo'n slijmerig glas melk!



Jdonders 15 nov 2017 12:04 Dan maar een andere oplossing zoeken....

















Hehety 15 nov 2017 12:06

Briesje, jij bent er ook een van: Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.



Hehety 15 nov 2017 12:08

Drugs is ook weer niet goed, Jos. Gewoon met maten drinken en dan komt vanzelf de oplossing.















Redone 15 nov 2017 12:25

Wat ook via tiny pic kun je van internet plaatjes met copyright uploaden

Nee hoor, maar ik kan me goed voorstellen de de weltrusten fotosite, die al hun eigen foto's kwijt zijn er niets meer aan vinden op dat forum, nu moet je via een omweg een foto uploaden, stel dat je geen foto's meer zou kunnen plaatsen op de weblogs dan ben ik ook weg, dus ik hoop dat er een olossing komt.Wat ook via tiny pic kun je van internet plaatjes met copyright uploaden



Hehety 15 nov 2017 12:32

Mijn idee is dat Thijs meer de verantwoordelijkheid bij de plaatser moet leggen en niet boetes voorschieten. Zeker erg jammer dat iedereen zijn/haar eigen foto's kwijt is die op topics zijn geplaatst. Daarom blijf ik nog even terughoudend over hoe het verder gaat. Als jij maar door gaat met je foto's en blog.

Redone, je zult zondermeer gelijk hebben.Mijn idee is dat Thijs meer de verantwoordelijkheid bij de plaatser moet leggen en niet boetes voorschieten. Zeker erg jammer dat iedereen zijn/haar eigen foto's kwijt is die op topics zijn geplaatst. Daarom blijf ik nog even terughoudend over hoe het verder gaat. Als jij maar door gaat met je foto's en blog.















Redone 15 nov 2017 12:50 Ik vind ook degene die in de fout gaat moet aangepakt worden, nu gaat het ten koste van iedereen

Absoluut zolang de blogs blijven bestaan blijf ik bloggen, zolang ik kan fotograferen teminsteIk vind ook degene die in de fout gaat moet aangepakt worden, nu gaat het ten koste van iedereen