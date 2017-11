De oude man en de honden. Een oude man gaf zijn kleinzoon onderricht over het leven en vertelt zijn levenservaring erover.

“ Binnen in mij is een gevecht gaande “ zei hij tegen zijn kleinzoon. “ Het is een gevecht tussen 2 honden, de ene hond is slecht, hij bestaat uit wrok, leugens, valse trots, superioriteit, woede, jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld en ego. De andere hond is goed, hij is vreugde, liefde, vrede, hoop, kalmte, nederigheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en compassie. Binnen in jou woedt dezelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens.”

De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen aan zijn opa: “ Welke hond zal het gevecht winnen in mij? “ Zijn oude opa glimlachte en antwoordde : “ Degene die jij binnen laat en te eten geeft! “