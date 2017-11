T GAAT HARD.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 16 nov 2017 09:30

Ook voor jou een fijne dag toegewenst, Bette.

Robocob! Hahahaha!Ook voor jou een fijne dag toegewenst, Bette.



Bette 16 nov 2017 10:53

Dank je Hehety.

Ja,leuk gevonden.Dank je Hehety.















Emoesica 16 nov 2017 11:30 Hallo Bette, Ja het is echt herfst buiten en je had ook je kleinzoon op bezoek, gezellig!

En leuk, al hun opmerkingen. Blijf van elkaar genieten.