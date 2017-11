Vlug gegaan!! Vandaag tekenen we het koopcontract van ons nieuwe appartement, ik had het al op mijn weblog gezet met foto's er bij van de omgeving, maar voor degene die dat gemist hebben, hier nog even een prikker, per 1 febr. volgend jaar gaan we daar wat rommelen en eind van de maand over.

We hebben een aantal huizen gezien en bezichtigd en dit gaf de doorslag mede door de omgeving, 2 minuten van het app. af zie je dit!!!