Charlotte. 09 jan 2017 15:04



Bid om de Vrede van Jeruzalem, Ps. 122



https://www.youtube.com/watch?v=yF9qoIV-IEg



Gr. C.

Emoesica 09 jan 2017 15:29 Dank je voor je snelle reactie Charlotte.

Daar kan ik Ja Amen Ja opzeggen.

















Levendwater 09 jan 2017 15:47 Amen. Veel wegen leiden in 't nieuwe jaar 2017

Kies enkel de beste

Die van goedheid en geluk Een gezegende namiddag en avond.





Emoesica 10 jan 2017 23:53 Dank je wel voor de bemoediging en je reactie Levendwater, probeer mensen op te vrolijken.