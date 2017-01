Toegevoegd op 24 januari 2017 om 17:19

Eva Marie Cassidy was een Amerikaanse zangeres die een aantal bekende nummers in eigen stijl coverde. Tijdens haar leven werd ze niet bekend, maar nadat zij overleed in 1996 aan de gevolgen van kanker kwam het verlate muzikale succes. Eva Cassidy's album Songbird is een compilatie-album van nummers die eerder verschenen op drie albums; dit werd een groot succes in Groot-Brittannië. In 2001 werd de plaat de best verkochte van Engeland en verscheen het ook in de Nederlandse albumlijst.