Van de week was het de 72ste verjaardag van Bob Marley. Nog steeds herdenken veel mensen zijn geboortedag facebook stond er weer vol mee. Maar ook artiesten als Macka B brengen nog steeds een eerbetoon aan de veelste vroeg overleden artiest, hier te horen in de clip everybody loves Bob Marley