Maggie may

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Joke 13 feb 2017 09:49

en was ook fan van Rob knappe kop en dijk van een stem dat rouwe

en heerlijk die gitaren erbij.

Gr Joke

Dat is zeker een pracht duo zo bij elkaar,en was ook fan van Rob knappe kopen dijk van een stem dat rouween heerlijk die gitaren erbij.Gr Joke