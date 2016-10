Zoek & Deel Terug Heeft u foto's van bijv. een bezienswaardigheid, wandeling of camping? (wereldwijd) Plaats deze dan met een stukje tekst binnen de daarvoor bestemde categorie. Andere leden kunnen deze informatie aan hun favorietenlijst toevoegen, printen, reageren en aanvullen met eigen foto's. Uw items zijn in een makkelijke lijst terug te vinden. Zo heeft u bijv. altijd uw favoriete recepten of wandelroutes bij de hand.







Schipluiden



Zin in, de stilte in, de natuur en wie weet wat er weer op het pad verschijnt. Nou dat heb ik geweten.



Het begin ging moeizaam, de bus naar LC. Een dorpsgenoot vroeg of ze naast me mocht zitten. Ik kende haar van de tennis. Het is al even geleden, ik had les en stapte naar achteren op een tennisbal, viel en kon niet meer lopen. Deze vrouw bracht me thuis en soms komen we elkaar tegen met onze verhalen. Zij op weg naar een cursus en ik op weg voor een wandeling.



Het centrum van Leiden ligt al een poosje open dus omrijden. Ook vanwege morgen 3-10 en hutspot al gegeten. Veel haltes werden dus overgeslagen en de tijd was zodanig goed dat we de trein hebben gehaald.



Barstensvol, maar ik had plek, ga jij...doorlezen op weblog zie link.



Geplaatst door Catharina48 op 02 okt 2016

