Schipluiden 2







En dan denken dat je sneller bent







Op naar het volgende herkenningspunt na wat fotoís daar en hier geschoten te hebben kwam hij in beeld.



De ijzeren brug. Ja het staat er echt die moet je over en dan meteen linksaf langs het water verder. Hoe kan dat nou. Is hier een trap geweest en helemaal begroeid? Bekijk jij het maar ik loop door en ga verderop veilig naar beneden.



Huh waar is die foto gebleven van dat moeilijke gedoe van haar? Over het hoofd gezien? Nou die kwam tegelijk beneden met mijn persoon die geen risicoís deze keer nam. Vergeet die valpartij in de moddergrppel natuurlijk nooit meer.



Door langs het waterÖ2 boomstammen voor wat eten en drinken en toen dat bordÖ.natuurlijk naar binnen. Het ziet er gesloten uitÖ.en kasÖmen zei vroeger dit is een warenhuis, stukje nostalgie kwam weer boven. Tomaten dieven en plukken en de grootste lol met elkaar achterna zitten. Zucht.



Maar toenÖ..huh wat....doorlezen en meer fotos's kan op mijn weblog.



Geplaatst door Catharina48 op 04 okt 2016

