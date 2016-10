Zoek & Deel Terug Heeft u foto's van bijv. een bezienswaardigheid, wandeling of camping? (wereldwijd) Plaats deze dan met een stukje tekst binnen de daarvoor bestemde categorie. Andere leden kunnen deze informatie aan hun favorietenlijst toevoegen, printen, reageren en aanvullen met eigen foto's. Uw items zijn in een makkelijke lijst terug te vinden. Zo heeft u bijv. altijd uw favoriete recepten of wandelroutes bij de hand.







Te koop NATUUR-vakantiehuis t BOSHUISJE Winterswijk



Voor fietsers, wandelaars, vogelaars, natuurfotografen, en andere natuurliefhebbers: Fraai, vrij en rustig gelegen vrijstaande recreatiewoning 't Boshuisje Winterswijk op een bospark in het mooiste deel van de Achterhoek, en op een steenworp afstand van 200 ha natuurgebied het Korenburgerveen. De bungalow ligt op 1,5 uur rijden vanaf Utrecht.

De vrijstaande bungalow staat op 1560 m2 eigen (bos)grond. Vanaf het zonneterras hebt u een magnifiek uitzicht op het eigen bos, en door de zichtlijnen ook op het omringende bos waardoor een ruimtelijk gevoel ontstaat. U kunt er de hele dag van de zon, eekhoorntjes, vogels (er zijn meer dan 70 soorten geteld) en soms een voorbijrennende haas genieten. Met wat geluk ziet u hoog in de bomen een marter op jacht. In de hoogzomer is er volop zon. Door de grootte van het perceel kunt u op elk uur van de dag naar believen in de zon of in de schaduw zitten.

Wilt u weten hoe enthousiast anderen over deze plek zijn? Kijk dan op Zoover (zoeken op Boshuisje Winterswijk).



INDELING

Deze goed onderhouden recreatiewoning bestaat uit een gezellige woonkamer met open keuken.

Naast de woonkamer bevindt zich de hoofdingang en een ruime hal. Vanuit de hal zijn de 3 slaapkamers, woonkamer, keuken en de betegelde badkamer bereikbaar.

Vanuit de woonkamer heeft u een magnifiek uitzicht over het eigen bos en het bos rondom.

Naast de open keuken bevindt zich een bijkeuken met CV-ketel, koelkast en elektrische oven.

Vanuit de bijkeuken komt u via de achterdeur uit op de vijver, het achterterras en de schuur.

De inboedel en de complete inventaris zijn eveneens over te nemen.



Meer informatie over deze bungalow, het perceel en de omgeving is te vinden op de website van het Boshuisje Winterswijk met o.a. filmpjes, vele foto's, en fiets- en wandelroutes.



OMGEVING

Natuurbeleving, rust, ruimte, wandelen en fietsen staan voorop in dit prachtige coulisselandschap rondom Winterswijk en deze bungalow als uitvalsbasis in het bijzonder. Ďt Boshuisje Winterswijk ligt op nog geen 2 minuten loopafstand van het hoogveengebied van Natuurmonumenten; het Korenburgerveen en het naastliggende Vragenderveen. Om de hoek kunt u schitterende zonsondergangen zien. Verder biedt de omgeving van Winterswijk nog veel meer (beschermde) natuur zoals Buskersbos, Groenlose Slinge, Bekendelle, Wooldse Veen, Dottinkrade, en talloze beken en beekjes.

De omgeving van Winterswijk is benoemd tot Nationaal Landschap en is bij uitstek geschikt voor het maken van wandel- en fietstochten. Het is een bijzonder afwisselend landschap dat om elke hoek een nieuwe verrassing biedt. U vindt er nog vele onverharde wegen. Op een netwerk van fietspaden en wandelroutes kunt u genieten van beken en beekjes, omzoomde weilanden, natuurgebieden en buurtschappen. Er is een grote kans dat u reeën zult zien die in grote aantallen voorkomen.

Open water van de recreatiegebieden Hilgelomeer en Slingeplas zijn op respectievelijk 7 en 11 km afstand van de bungalow te bezoeken.

Winterswijk ligt op 5 km afstand en heeft alle benodigde faciliteiten, evenals een gemoedelijke dorpskern.



VERHUURMOGELIJKHEDEN

Wilt u de woning vooral voor uw eigen plezier kopen en alleen verhuren om de vaste lasten te drukken? Met de verhuur van plm. 10 weken per jaar zijn de vaste kosten voor deze bungalow gemakkelijk te compenseren.

Indien u meerdere weken per jaar wilt verhuren kunt u een hoog (verhuur)rendement van plm. 10% behalen.

Het is mogelijk om de huidige website van Ďt Boshuisje Winterswijk over te nemen. De website scoort zeer hoog bij verschillende zoekwoorden en staat bovenaan op pagina 1 van Google. Dit garandeert een groot aantal reserverende gasten. Op Zoover in het gastenboek van Ďt Boshuisje Winterswijk kunt u de enthousiaste ervaringen van onze gasten lezen. De uitgebreide website is bij de vraagprijs inbegrepen. De inboedel en inventaris van deze recreatiebungalow zijn eveneens overneembaar zodat uw vakantie of die van uw gasten direct kan beginnen!





PARKKOSTEN

U bent, omdat de woning op eigen grond staat, niet verplicht om lid te worden van de cooperatieve vereniging. Wilt u wel lid zijn, dan kost dat plm. 200 euro per jaar.



Bij de vraagprijs is inbegrepen:

* website ít Boshuisje Winterswijk http://www.boshuisjevakantie.nl/

* inboedel en inventaris



CONTACT

Meer info, bezichtigen of brochure: Bel of sms 06-22584832 of e-mail via onze website http://www.vakantiehuisjewinterswijk.nl/



Geplaatst door BoshuisjeWinterswijk op 01 okt 2016

Sluiten X Oppervlakte

1560 m≤



Prijs

115.000 euro



Accommodaties

1 acc.



Soort

Bungalow



Personen (max)

3-6 pers.max.



Website

www.vakantiehuisjewinters...



E-mailadres

boshuis@boshuisjevakantie.nl



Adres

Kattenbergweg 1-01



Plaats

Winterswijk



Postcode

7101 BM



Land / Provincie

Nederland / Gelderland







