Zoek & Deel Terug Heeft u foto's van bijv. een bezienswaardigheid, wandeling of camping? (wereldwijd) Plaats deze dan met een stukje tekst binnen de daarvoor bestemde categorie. Andere leden kunnen deze informatie aan hun favorietenlijst toevoegen, printen, reageren en aanvullen met eigen foto's. Uw items zijn in een makkelijke lijst terug te vinden. Zo heeft u bijv. altijd uw favoriete recepten of wandelroutes bij de hand.







Vakantiehuisjes Zoeken naar alle woorden ťťn van de woorden exact

Land/Provincie Nederland / Drenthe Nederland / Flevoland Nederland / Friesland Nederland / Gelderland Nederland / Groningen Nederland / Limburg Nederland / Noord-Brabant Nederland / Noord-Holland Nederland / Overijssel Nederland / Utrecht Nederland / Zeeland Nederland / Zuid-Holland BelgiŽ / Antwerpen BelgiŽ / Brabant BelgiŽ / Henegouwen BelgiŽ / Limburg BelgiŽ / Luik BelgiŽ / Luxemburg BelgiŽ / Namen BelgiŽ / Oost-Vlaanderen BelgiŽ / West-Vlaanderen Duitsland Griekenland Oostenrijk Zwitserland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Finland Ierland Frankrijk Luxemburg ItaliŽ Portugal Spanje Zweden Denemarken Anders Oppervlakte (m≤) / Prijs (euro) / Accommodaties (acc.) / Soort Anders Appartement Boerderij Bungalow Chalet Huis Villa Personen (max) (pers.max.) /

Uitgebreid zoeken



Guesthouse "Rust in Suriname"



Ons guesthouse in district Wanica in Suriname is een heerlijke plek om van het land in alle rust te genieten.

Wij verzorgen het ontbijt en naar wens ook het avond eten.

Het huis is van alle gemakken voorzien en bezit heerlijke terrassen om lekker van de zwoele wind te kunnen genieten.

Rondom het huis ligt een verzorgde tuin en grenzen we aan een eigen doodlopende weg. Bekijk onze website voor meer informatie.



Geplaatst door SanSu op 13 nov 2016

Klik hier en bekijk alles van SanSu





















Sluiten X Oppervlakte

-



Prijs

-



Accommodaties

- acc.



Soort

Huis



Personen (max)

8 pers.max.



Website

www.rustinsuriname.nl



E-mailadres

info@rustinsuriname.nl



Adres

-



Plaats

district Wanica



Postcode

-



Land / Provincie

Anders







Fotoboek foto's

• Toevoegen

Nog geen foto's toegevoegd.







Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.